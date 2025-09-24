Зеленский предупредил о новой надвигающейся опасности: что заявил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил мировых лидеров о новой опасности, связанной с искусственным интеллектом в вооруженных системах.

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Зеленский подчеркнул, что развитие дронов, управляемых искусственным интеллектом, представляет огромную угрозу. Он предположил, что вскоре такие технологии могут попасть в руки террористических групп или картелей.

Реклама

«Не так много времени пройдет, когда появятся дроны, которые будут друг друга сбивать, нападать на критическую инфраструктуру абсолютно самостоятельно, без участия человека. Кроме тех людей, которые будут контролировать систему искусственного интеллекта», — отметил президент Украины.

Президент Украины призвал мир к скорейшим действиям. По его словам, человечество переживает «самую разрушительную гонку вооружений в истории». Зеленский подчеркнул, что без реальных гарантий безопасности и международного сотрудничества мир не сможет эффективно противостоять новым угрозам.

«Нам нужны глобальные правила по поводу того, где может применяться искусственный интеллект в системах вооружений. Это так же необходимо, как и остановка распространения ядерного оружия. Нам нужно возобновить международное сотрудничество», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что международные нормы не работают в полной мере, если нет влиятельных партнеров, отстаивающих их на деле. По его словам, даже их поддержка становится неэффективной без оружия, которое решает, кто выживет.

Реклама

Также в американской политике по отношению к Украине снова произошел крутой поворот. Комментарии президента США Дональда Трампа, которые часто меняются, уже не удивляют. Во вторник Трамп предположил, что Украина может вернуть все оккупированные территории, что противоречит его прежней позиции, когда он заявлял, что Украине следует уступить землю.