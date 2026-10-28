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Категория
Политика
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Зеленский предупредил о "новой Ялте": что может стоять за встречей США, Китая и РФ

Зеленский считает, что такой формат может стать для России серьезным дипломатическим преимуществом, в то время как выгоды для Китая он не видит.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от возможного формата встречи США, Китая и России, который мог бы превратиться в попытку нового распределения сфер влияния. По его словам, больше всего в таком саммите заинтересована именно Москва.

Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями медиа 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.

«О чем могут говорить Китай, Россия, Америка — сегодня точно не определено. Безусловно, будут говорить о Ближнем Востоке. Безусловно, будут говорить об Украине», - сказал Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что не хотел бы повторения сценария, который он назвал «Ялтой — 2, 3, 4».

«Очень не хочется, чтобы это была Ялта — 2, 3, 4, когда идет перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений — что можно так перераспределить», — заявил он.

По словам Зеленского, современный мир существенно отличается от того, каким он был во время второй мировой войны, поэтому договориться о его разделении между тремя государствами уже невозможно.

«Сегодня у нас другой мир, фрагментарный мир очень сильно отличается от мира Второй мировой войны как до, так и после. Совершенно иной технологический мир. Поэтому, я думаю, невозможно просто произвести такое перераспределение между тремя. Хотя Россия очень хочет», – отметил президент.

Зеленский считает, что именно Россия больше всего заинтересована в проведении такого саммита.

«Я бы обратил внимание на то, кто больше всех хочет этой встречи. Я считаю, что после Аляски это будет второе такое дипломатическое, серьезное преимущество России, если все произойдет именно так, как сейчас "вбрасывают" россияне по поводу своих желаний о новой "Ялте"», — сказал он.

По мнению президента, Китай, напротив, имеет меньше причин поддерживать такой формат.

«Я думаю, что Россия хочет больше всех. Я думаю, меньше всех хочет Китай. Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгодность этого формата для России», – заявил Зеленский.

В то же время Украина хотела бы провести собственную встречу в Абу-Даби раньше возможных переговоров США, Китая и России.

«Посмотрим, что это будет встреча. Мы бы очень хотели, чтобы наша встреча в Абу-Даби была до этого», — подытожил президент.

Что подразумевают под «новой Ялтой»

Речь идет о Ялтинской конференции 4–11 февраля 1945 года, когда президент США Франклин Рузвельт, премьер Британии Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин встретились в Крыму и договаривались о завершении Второй мировой войны и послевоенном устройстве Европы.

Среди ключевых тем были будущее Германии, Польши и других стран Восточной Европы, создание ООН и распределение сфер влияния после войны. Договоренности фактически закрепили значительное влияние СССР в Восточной Европе, хотя Москва обещала проведение свободных выборов в освобожденных странах.

Поэтому выражение «новая Ялта» сегодня используется как политическая метафора сценария, при котором несколько влиятельных государств пытаются договориться о будущем других стран и распределении сфер влияния без их полноценного участия.

Что известно о возможной встрече Трампа, Путина и Си

Дональд Трамп заявлял, что готов обсуждать завершение войны в Украине с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, не исключая переговоры без участия Владимира Зеленского.

По данным The Diplomat, Москва больше всего заинтересована в трехстороннем саммите и рассматривает его как возможность вернуть России статус одного из ключевых глобальных игроков. Аналитики ISW также считают, что Кремль может использовать такой формат для продвижения собственных условий по Украине.

В то же время Пекин пока не подтвердил готовность к такой встрече. Китай ранее настаивал, что в мирный процесс должны быть вовлечены и Киев, и Москва, поэтому переговоры о будущем Украины без ее участия могут противоречить публичной позиции КНР.

В The Diplomat отмечают, что даже сам факт переговоров Путина на одном уровне с президентами США и Китая мог бы стать дипломатическим успехом для Кремля и ослабить международную изоляцию России.

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