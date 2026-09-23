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Зеленский предупредил о новых целях РФ: в списке — крупные города Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин продолжает обещать скорый захват Донетчины, но его планы, по словам украинского лидера, могут простираться значительно дальше.
Глава Кремля Владимир Путин продолжает уверять американских представителей в быстром захвате Донетчины, каждый раз прося на это «еще несколько месяцев».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
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По словам главы государства, российский лидер регулярно манипулирует сроками выполнения своих планов по полному контролю над Донецкой областью.
«Это, пожалуй, уже 17-й или 18-й раз за пять лет, когда он дает такое обещание. Всегда одно и то же: „Всего еще несколько месяцев“. А потом он снова переносит срок», — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что даже гипотетический захват всего Донбасса не остановит агрессора. Следующими целями России могут стать крупные украинские города на юге и востоке и столица.
«Но после этого он снова даст понять всему миру, что даже нашей Донецкой области ему мало. Он хочет еще больше наших городов — Одессу, Харьков, Днепр и другие. Кто-то в Кремле даже вывесил плакат с надписью „Вперед — на Киев“. Россия выдвигает претензии нашей соседке Молдове», — отметил он.
Также украинский президент подчеркнул, что российская угроза носит глобальный характер и касается многих других регионов мира. По его словам, Россия постоянно угрожает Польше и государствам Балтии, а также демонстрирует пренебрежение государственностью стран Южного Кавказа и Центральной Азии.
Кроме того, он подытожил, что с действиями российских убийц уже очень хорошо знакомо население Сирии и стран Африканского континента.
Война в Украине — последние новости
Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.
Также ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет, а окончание войны Вашингтон связывает с переговорами между сторонами.
Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.