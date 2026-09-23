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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский предупредил о новых целях РФ: в списке — крупные города Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин продолжает обещать скорый захват Донетчины, но его планы, по словам украинского лидера, могут простираться значительно дальше.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин продолжает уверять американских представителей в быстром захвате Донетчины, каждый раз прося на это «еще несколько месяцев».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

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По словам главы государства, российский лидер регулярно манипулирует сроками выполнения своих планов по полному контролю над Донецкой областью.

«Это, пожалуй, уже 17-й или 18-й раз за пять лет, когда он дает такое обещание. Всегда одно и то же: „Всего еще несколько месяцев“. А потом он снова переносит срок», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что даже гипотетический захват всего Донбасса не остановит агрессора. Следующими целями России могут стать крупные украинские города на юге и востоке и столица.

«Но после этого он снова даст понять всему миру, что даже нашей Донецкой области ему мало. Он хочет еще больше наших городов — Одессу, Харьков, Днепр и другие. Кто-то в Кремле даже вывесил плакат с надписью „Вперед — на Киев“. Россия выдвигает претензии нашей соседке Молдове», — отметил он.

Также украинский президент подчеркнул, что российская угроза носит глобальный характер и касается многих других регионов мира. По его словам, Россия постоянно угрожает Польше и государствам Балтии, а также демонстрирует пренебрежение государственностью стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

Кроме того, он подытожил, что с действиями российских убийц уже очень хорошо знакомо население Сирии и стран Африканского континента.

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Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Также ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет, а окончание войны Вашингтон связывает с переговорами между сторонами.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

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