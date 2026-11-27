Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что зима 2026-2027 годов может стать самой тяжелой для Украины за время полномасштабной войны из-за постоянных российских атак и истощения инфраструктуры.

Об этом он сказал в интервью BBC.

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«Да это тяжелая, тяжелая зима для людей, и огромные вызовы для ПВО, с „Петриотами“, с мостами. Теперь они (россияне — Ред.) хотят отрезать два берега (Днепра — Ред.) — это значит отрезать людей, и именно поэтому нам нужно смотреть на больницы, что они должны работать, неважно, где вы живете — на левой или правой стороне реки», — отметил он.

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«Мы должны защищать наши города. Люди имеют полное право уезжать, если хотят. Это их выбор. Конечно, они свободны в своем решении и могут переезжать в другие города. Это досадно, но мы должны спасать их жизнь. Но это касается линии фронта, наших городов и столицы. Да, они хотят, чтобы мы убежали, безусловно. Именно к этому они и стремятся: разрушить все города, особенно те, что расположены близко к восточной части нашей страны, хотя не только там», — добавил он.

Что готовит Россия украинцам зимой — последние новости

Эксперты отмечают, что Владимир Путин, скорее всего, снова попытается использовать зиму как оружие, нанося удары по энергетической и тепловой инфраструктуре. Экс-посол США в НАТО Курт Уолкер считает, что «фюрер» будет пытаться максимально усилить давление на страну.

В то же время, по словам Уолкера, сейчас Украина значительно лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем была в прошлом. Он считает, что защита энергетики этого отопительного сезона будет более эффективной, хотя угроза массированных ударов остается высокой.

«Путин на долгосрочном пути к поражению. Он не может успевать за потерями на поле боя. Украина разрушает мощности по переработке и экспорту нефти, что истощает бюджет Кремля. Путин будет бороться столько, сколько сможет, не рискуя российским государством, но его возможности продолжать это становятся ограниченными», — сказал Уолкер.

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Генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point Ирина Терех заявляет, что страна должна реалистично оценивать угрозу, с которой придется столкнуться в ближайшие месяцы. Атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом войны. Особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны.

Ранее президент Зеленский сделал заявление о двух сценариях развития войны на зиму. По его словам, речь идет либо о мирных переговорах с Россией, либо о последующей эскалации войны. В то же время он подчеркнул, что украинские власти рассматривают завершение войны путем переговоров как приоритетный сценарий.

Премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина должна быть готова к длительной войне с Россией и планировать развитие государства, исходя из максимально критического сценария.

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