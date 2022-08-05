Зеленский предупредил об опасной ситуации на энергорынке из-за газового шантажа России

Вместо того чтобы поставлять газ на территорию Европы согласно контрактам, Россия просто сжигает его – и уже не одну неделю.

На энергорынке и особенно для европейских потребителей ситуация продолжает быть очень опасной из-за циничного и просчитанного газового шантажа России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 августа.

"Вместо того чтобы поставлять газ на территорию Европы согласно контрактам, Россия даже просто сжигает его – и уже не одну неделю. Для чего она это делает? Чтобы цены в Европе еще больше выросли, чтобы обычные европейцы еще больше пострадали и чтобы всем на континенту было еще сложнее подготовиться к зиме – это проявление сознательной антиевропейской политики, античеловеческой политики России и следствие старых ошибок европейцев, которые не хотели видеть, что "Газпром", российские газопроводы в обход Украины – это такое же оружие для России, как танки, как артиллерия, а мишень для них – каждый из нас, каждый в Европе", – отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сегодня важно объединиться и вместе защищаться.

"И защищаться сейчас – мы должны все вместе. Вместе – готовиться к новому отопительному сезону. Вместе – отвечать на любые провокации России в энергосфере. Вместе – нарабатывать санкционные шаги в ответ на российский шантаж и террор", — подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

Ответ на газовый шантаж: ЕС сократит потребление российского топлива

Читайте также: