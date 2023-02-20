Зеленский предупредил об угрозе мировой войны, если Китай поддержит Россию

Зеленский призвал Пекин поддержать украинскую формулу мира и оказать влияние на РФ в вопросах ядерной безопасности.

Если бы Китай вступил в союз с Россией и поддержал бы агрессию Путина против Украины, началась бы мировая война.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

"Китайский вопрос очень сложен. Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в этой войне. На самом деле я хотел бы Пекин был на нашей стороне. Однако я не думаю, что на данный момент это возможно. Однако я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку того, что здесь происходит. Потому что, если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что КНР обязывалась уважать территориальную целостность Украины после отказа Киева от ядерного оружия и подписания Будапештского меморандума.

"Есть старые договоренности, гарантии безопасности, которые явились следствием Будапештского меморандума и на которые потом пошли другие страны. В то время было четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины. Ядерная безопасность является первым вопросом, в котором Китай должен играть роль вместе с Соединенными. Штатами и некоторыми государствами-членами ЕС, и не только как залог безопасности Украины, но и всего мира. Поэтому они не могут вести себя нейтрально, как это было до сих пор. Китай должен поддержать формулу мира, которую мы предлагаем, и выступать за гарантии безопасности. Это вопрос ядерной безопасности, потому что россияне взяли под контроль нашу АЭС. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ", – отметил глава государства.

В то же время, Зеленский заверил, что пока не видит признаков военной поддержки России от Пекина.

Будет ли Пекин поставлять оружие в РФ

Ранее в США, ссылаясь на данные собственной разведки, предупредили, что Пекин серьезно приблизился к границе оказания Москве летальной военной помощи. В частности, на Мюнхенской конференции безопасности об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

В свою очередь Китай резко отреагировал на призыв США не поставлять оружие РФ, заявив, что Штаты "не имеют права читать лекции".

Тем временем глава МИД КНР прибыл с визитом в Москву, чем еще больше обеспокоил Запад и Украину.