Зеленский прервал пресс-конференцию ради объятий с журналисткой: видео

Зеленский трогательно обнял журналистку.
Президент Украины Владимир Зеленский в Великобритании прервал свое выступление, чтобы обнять журналистку BBC Наталью Гончарову.
Инцидент произошел во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Риши Сунака на военной базе в Великобритании.
Журналистка Наталья Гончарова поблагодарила президента Зеленского. Она отметила, что хотела бы его обнять, однако это нельзя. Тогда президент Украины прервал пресс-конференцию, чтобы обнять журналистку.
"Охрана", — сказал президент.
Ранее Наталья Гончарова работала на ТСН. Журналистка готовила сюжеты и расследование. В частности, одно известных — это о том, что семья экс-президента Украины Петра Порошенко во время войны отдыхает в Лондоне. Тогда Марина Порошенко сломала журналистке ноготь.
Визит Зеленского в Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом приехал в Великобританию. Украинский лидер встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом ІІІ и выступил в британском парламенте.
Владимир Зеленский призвал Британию передать Украине современные самолеты, чтобы наше государство смогло защититься от российских кафиров. Также он посетил военную базу, где учатся воины ВСУ. После этого Зеленский и Риши Сунак дали совместную пресс-конференцию.
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