Зеленский прервал пресс-конференцию ради объятий с журналисткой: видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Великобритании прервал свое выступление, чтобы обнять журналистку BBC Наталью Гончарову.

Инцидент произошел во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Риши Сунака на военной базе в Великобритании.

Журналистка Наталья Гончарова поблагодарила президента Зеленского. Она отметила, что хотела бы его обнять, однако это нельзя. Тогда президент Украины прервал пресс-конференцию, чтобы обнять журналистку.

"Охрана", — сказал президент.

Ранее Наталья Гончарова работала на ТСН. Журналистка готовила сюжеты и расследование. В частности, одно известных — это о том, что семья экс-президента Украины Петра Порошенко во время войны отдыхает в Лондоне. Тогда Марина Порошенко сломала журналистке ноготь.

Визит Зеленского в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля с официальным визитом приехал в Великобританию. Украинский лидер встретился с премьер-министром Риши Сунаком, королем Чарльзом ІІІ и выступил в британском парламенте.

Владимир Зеленский призвал Британию передать Украине современные самолеты, чтобы наше государство смогло защититься от российских кафиров. Также он посетил военную базу, где учатся воины ВСУ. После этого Зеленский и Риши Сунак дали совместную пресс-конференцию.

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