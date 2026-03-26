Зеленский прибыл на Ближний Восток — первые детали

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Сегодня, 26 марта, президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности», — лаконично отметил он.

Сегодня Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde заявил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по сотрудничеству в сфере ПВО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Украина «ничем не помогла» США в войне с Ираном. Американский лидер назвал заявления Владимира Зеленского о помощи Вашингтону — политическими и пиар-ходами. Зеленский уверяет, что Штаты обращались к Украине относительно защиты от дронов их баз на территории ближневосточных стран.

Тем временем украинские специалисты по противовоздушной обороне уже длительное время находятся в странах Ближнего Востока.

Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.