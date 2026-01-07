Зеленский прибыл на Кипр: какова цель визита

Владимир Зеленый / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Кипр.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Как отметили в Офисе президента, по прибытии во Владимира Зеленского запланирован ряд встреч. В первую очередь, украинский лидер проведет переговоры с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом.

Также в графике визита отмечена аудиенция у духовного лидера страны — Зеленский встретится с архиепископом Георгием.

Частью визита станет общая встреча лидеров Украины и Кипра с высшим руководством Европейского Союза. К переговорам присоединятся президент Европейского Совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Кульминацией визита станет участие Владимира Зеленского в торжественной церемонии. Уже вечером глава государства присутствует на официальном открытии председательства Республики Кипр в Совете Европейского Союза.

Что предшествовало

Президент Зеленский беседовал с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 1 января, в день начала председательства Республики Кипр в Совете ЕС.

После разговора президент Кипра сообщил, что президент Украины «посетит церемонию открытия председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году, которая состоится в Никосии 7 января».

Что известно о развертывании западных сил

Напомним, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил, открывающую путь к созданию правовой базы для действий французских и британских войск на украинской земле.

По информации из сообщения, многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня, обеспечат «меры успокоения в воздухе, море и суше» для Украины и «восстановление Вооруженных сил Украины». В этом будут задействованы европейские силы.

США будут участвовать в этих силах, включая такие американские возможности, как разведка и логистика. Также Штаты обязуются поддерживать силы в случае нападения со стороны России.

Президент Владимир Зеленский с лидерами Франции и Британии 6 января в Париже также заявили о намерениях по предстоящему развертыванию многонациональных сил в Украине после окончания войны.