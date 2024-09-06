Зеленский прибыл на "Рамштайн" и сделал заявление об оружии

Глава государства подчеркнул, что необходима решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 сентября на авиабазу "Рамштайн" в Германии для участия в заседании Контактной группы по обороне государства.

Об этом президент сообщил в Сети.

Прибыв на Рамштайн, Зеленский анонсировал работу с партнерами для прочности Украины.

"Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", — заявил государства.

Он также сообщил, что примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно Зеленский проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

После этого президент отправится в Италию на Международный экономический форум "Амброзетти", где проведет встречи с представителями итальянского бизнеса. А еще у Зеленского запланированы переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони.

"Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", – резюмировал украинский президент.

К слову, ранее Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила все пакеты военной помощи, предусмотренные решением Конгресса США.

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