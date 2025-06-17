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Зеленский прибыл на саммит "Большой семерки", с которого сбежал Трамп: с кем встретится украинский президент

Главным событием с участием президента Украины станет специальное заседание лидеров стран G7.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленский и Карни

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит "Большой семерки", который накануне досрочно покинул президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой трансляцию события.

Украинского президента встречал премьер-министр страны-хозяйки саммита Марк Карни.

У Владимира Зеленского, по информации "Европейской правды", предусмотрен ряд встреч, в частности с лидерами Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Кроме того, он проведет двусторонние переговоры с премьером Японии, генеральным секретарем НАТО, президентом Бразилии и премьером Индии.

Предполагается непродолжительная встреча Зеленского с лидерами Европейского Союза - президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Главным событием с участием украинского президента станет специальное заседание лидеров стран G7, которое продлится час.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что Дональд Трамп умышленно преждевременно покинул саммит "Большой семерки", чтобы не встречаться с Владимиром Зеленским

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