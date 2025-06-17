Зеленский прибыл на саммит "Большой семерки", с которого сбежал Трамп: с кем встретится украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит "Большой семерки", который накануне досрочно покинул президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой трансляцию события.

Украинского президента встречал премьер-министр страны-хозяйки саммита Марк Карни.

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У Владимира Зеленского, по информации "Европейской правды", предусмотрен ряд встреч, в частности с лидерами Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Кроме того, он проведет двусторонние переговоры с премьером Японии, генеральным секретарем НАТО, президентом Бразилии и премьером Индии.

Предполагается непродолжительная встреча Зеленского с лидерами Европейского Союза - президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Главным событием с участием украинского президента станет специальное заседание лидеров стран G7, которое продлится час.

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Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал мнение, что Дональд Трамп умышленно преждевременно покинул саммит "Большой семерки", чтобы не встречаться с Владимиром Зеленским