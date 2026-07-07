Зеленский прибыл на саммит НАТО в Анкаре и сделал заявление: первые подробности

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую столицу, где 7 июля стартует двухдневный саммит НАТО.

Об этом говорится в сообщении президента.

«Впереди важна работа в Анкаре. Мы ожидаем сильнейшего и результативного саммита НАТО. Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой. Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство — все это наш приоритет», — отметил он.

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В Анкаре стартует саммит НАТО / © Associated Press

Саммит НАТО в Анкаре — что известно

Во вторник запланировано его выступление на Форуме оборонных индустрий, ряд двусторонних встреч и участие в ужине лидеров государств-членов НАТО, в котором, как ожидается, также примет участие президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции.

Глава Белого дома прибудет на саммит 7 июля. Первой в программе станет встреча с хозяином мероприятия — президентом Турции Таипом Эрдоганом. Также президент США проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и примет участие в пресс-конференции.

Встреча Трампа с Зеленским запланирована на среду, 8 июля. По его словам, стороны обсудят прекращение войны.

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