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Зеленский прибыл на саммит НАТО в Анкаре и сделал заявление: первые подробности
Во вторник, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Анкару для участия в саммите НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую столицу, где 7 июля стартует двухдневный саммит НАТО.
Об этом говорится в сообщении президента.
«Впереди важна работа в Анкаре. Мы ожидаем сильнейшего и результативного саммита НАТО. Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой. Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство — все это наш приоритет», — отметил он.
Саммит НАТО в Анкаре — что известно
Во вторник запланировано его выступление на Форуме оборонных индустрий, ряд двусторонних встреч и участие в ужине лидеров государств-членов НАТО, в котором, как ожидается, также примет участие президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции.
Глава Белого дома прибудет на саммит 7 июля. Первой в программе станет встреча с хозяином мероприятия — президентом Турции Таипом Эрдоганом. Также президент США проведет переговоры с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и примет участие в пресс-конференции.
Встреча Трампа с Зеленским запланирована на среду, 8 июля. По его словам, стороны обсудят прекращение войны.