Зеленский прибыл на саммит по Украине в Лондоне: фото

Владимир Зеленский прибыл на саммит в Лондоне. Там западные лидеры будут обсуждать войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, прибыл на саммит по Украине, который проходит в Лондоне.

Об этом сообщает Sky news.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ланкастер-хаус, где будет проходить саммит. Там его тепло встретил британский премьер Кир Стармер.

Лидеры Украины и Британии коротко пообщались за дверью, а затем зашли внутрь, чтобы принять участие в экстренном международном саммите.

Известно, что на саммит приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Чехии Петр Фиала, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, канцлер Германии Олаф Шольц.

Британско-украинский саммит / Фото: Associated Press

Также в Лондон прибыли президент Финляндии Александр Стубб, временный президент Румынии Илие Болоян, президент Европейского Совета Антониу Коста, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Италии Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.

На саммит прибыл также бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Напомним, в Лондоне на встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.

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