Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
274
274
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины

У президента Украины в Греции запланированы переговоры.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Зеленский прибыл в Грецию

Зеленский прибыл в Грецию / © ТСН

Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук.

Президента Украины в аэропорту встретил вице-премьер-министром Костис Хадзидакс, с которым он провел короткий разговор.

Зеленского встретили в аэропорту / © ТСН

Глава государства также встретится с лидером Греции Константином Тасуласом.

Напомним, 16 ноября Зеленский сообщил, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции.

Дата публикации
Количество просмотров
274
