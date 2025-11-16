- Дата публикации
-
Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины
У президента Украины в Греции запланированы переговоры.
Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук.
Президента Украины в аэропорту встретил вице-премьер-министром Костис Хадзидакс, с которым он провел короткий разговор.
Глава государства также встретится с лидером Греции Константином Тасуласом.
Напомним, 16 ноября Зеленский сообщил, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции.