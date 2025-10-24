Зеленский прибыл с визитом в Лондон: с кем встретится президент Украины

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Лондон для переговоров с западными союзниками Киева, на которых он настаивал, чтобы они предоставили больше дальнобойного оружия.

Король Великобритании Чарльз III принимает Владимира Зеленского, сообщают британские СМИ. Это уже третья встреча их в этом году.

По прибытии в Виндзорский замок в честь президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.

Реклама

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет призывать союзников предоставить Украине больше дальнобойных ракет, принимая Зеленского в Лондоне на встрече «коалиции желающих», группы из более чем 20 стран. Некоторые лидеры примут участие в видеоконференции.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала более жесткие санкции против России. По ее словам, этот пакет разработан в координации с Вашингтоном. Его планируют принять в ближайшее время. Среди ключевых пунктов — запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей и санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.