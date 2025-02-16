Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ: что обсудит и связано ли это с переговорами

Судя по заявлению Зеленского, прежде всего речь пойдет об обмене пленными и участии в нем ОАЭ, как посредника.

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в ОАЭ с официальным визитом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – сказал Зеленский.

Других деталей он пока не рассказал. Имеет ли этот визит отношение к переговорному процессу, который скоро стартует в соседней Саудовской Аравии, Зеленский не уточнил.

Зеленский прибыл с визитом в ОАЭ

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по войне в Украине.

По словам Рубио, ближайшие несколько дней будут определять, серьезно ли Владимир Путин настроен на мир.

Украинская правительственная делегация также начала рабочий визит в Саудовскую Аравию.

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