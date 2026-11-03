Зеленский прибыл в Берлин на важные переговоры: какие ключевые вопросы будет решать

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября прибыл в Берлин, где запланированы встречи с руководством Германии. Главными темами переговоров станут усиление украинской противовоздушной обороны, поддержка энергетики и дипломатическая координация.

Об этом сообщил глава государства.

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«Сегодня вместе с командой – в Берлине. Будут встречи с Канцлером и Президентом Германии, Президентом Бундестага. Приму также участие в Берлинской безопасности конференции в этом году», — рассказал Зеленский.

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Что будет обсуждать Зеленский в Германии

По словам президента, ключевой задачей визита является согласование дальнейших дипломатических шагов с партнерами, а также укрепление защиты Украины от российских атак.

«Самое главное – наша дипломатическая координация: важные встречи впереди, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул необходимость совместных действий по обеспечению международной безопасности и стабильности.

Он отметил, что Украина и ее партнеры заинтересованы в защите международного порядка, основанного на правилах, однако для этого требуются не только заявления, но и конкретные решения.

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Зеленский поблагодарил Германию за готовность поддерживать Украину и совместную работу по усилению ее обороноспособности.

США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для систем Patriot, предназначенных для противодействия баллистическим и другим воздушным угрозам.

Пакет также включает в себя запасные части, логистическое и программное обеспечение для поддержки работы ПВО.

В американском ведомстве подчеркнули, что соглашение усилит способность Украины противостоять российским атакам. В то же время сроки поставки ракет пока не названы.

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