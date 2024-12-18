Зеленский прибыл в Брюссель: какие встречи запланированы

Украинский президент сообщил, что примет участие в заседании Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где у него запланированы важные переговоры с европейскими партнерами.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинского лидера.

“Европе нужна сильная позиция ради надежного мира. И каждый фундаментальный вопрос, который касается Европы – а окончание войны России против Украины, безусловно, является таким вопросом – требует скоординированной и эффективной работы европейских стран”, — говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, в ходе этого визита в Брюссель у него запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, а также генеральным секретарем НАТО, президентом Евросовета и президентом Еврокомиссии.

Также в Брюсселе будут представители Британии и других стран.

Украинский президент сообщил, что примет участие в заседании Европейского совета.

Напомним, ранее французское издание Le Monde со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Брюсселе на полях саммита Западные Балканы-ЕС.

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