Зеленский прибыл в Брюссель: с кем встретится

Сегодня, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Об этом сообщил журналистам спикер президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что у президента состоится встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого они примут участие в онлайн-заседании лидеров «коалиции решительных».

Напомним, 18 августа Зеленский с рядом европейских лидеров проведет в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом с целью обсуждения мирного урегулирования российской войны против Украины.

Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Мерц, премьер Италии Мелони и президент Финляндии Стубб, президент Франции Макрон и глава НАТО Рютте.