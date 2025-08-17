- Дата публикации
Зеленский прибыл в Брюссель: с кем встретится
У президента состоится двусторонняя встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Сегодня, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
Об этом сообщил журналистам спикер президента Сергей Никифоров.
Он отметил, что у президента состоится встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
После этого они примут участие в онлайн-заседании лидеров «коалиции решительных».
Напомним, 18 августа Зеленский с рядом европейских лидеров проведет в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом с целью обсуждения мирного урегулирования российской войны против Украины.
Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Мерц, премьер Италии Мелони и президент Финляндии Стубб, президент Франции Макрон и глава НАТО Рютте.