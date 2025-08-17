ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
328
Время на прочтение
1 мин

Зеленский прибыл в Брюссель: с кем встретится

У президента состоится двусторонняя встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Об этом сообщил журналистам спикер президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что у президента состоится встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого они примут участие в онлайн-заседании лидеров «коалиции решительных».

Напомним, 18 августа Зеленский с рядом европейских лидеров проведет в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом с целью обсуждения мирного урегулирования российской войны против Украины.

Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Мерц, премьер Италии Мелони и президент Финляндии Стубб, президент Франции Макрон и глава НАТО Рютте.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie