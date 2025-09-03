ТСН в социальных сетях

Зеленский прибыл в Данию: какая цель визита

Украинский лидер Зеленский посетил Данию.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он должен встретиться с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен.

Об этом сообщает ТСН.

Борт, на котором прилетел Зеленский, приземлился в Дании. Его встретила делегация с участием Мэтте Фредериксена.

«Владимир Зеленский прибыл в Данию для двусторонней встречи с госпожой премьер-министром Мэтте Фредериксен», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Президент Украины примет участие в переговорах с лидерами стран Северной Европы и Балтии (Nordic-Baltic 8).

Ранее визит анонсировал и сам Зеленский.

«Уже через несколько часов — Дания, саммит Украины — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США. Спасибо всем, кто помогает. На каждый российский удар нужен реальный ответ», - подчеркнул он.

Напомним, в ОПУ сообщили, что глава государства Владимир Зеленский встретится в Париже с европейскими лидерами. Цель – «сверка часов».

«Президент Украины встретится в Париже с фон дер Ляен, Рютте, Мерцом, Стармером для „сверки часов“ во время интенсивных обсуждений гарантий безопасности для Украины. А точнее гарантий безопасности Европы на восточной границе», — написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

