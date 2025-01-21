Зеленский прибыл в Давос на Всемирный экономический форум

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Швейцарию для участия в прошедшем в Давосе юбилейном 55-м Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме – это произойдет в 15.30 по Киеву.

В программе предусмотрены двусторонние переговоры с лидерами стран разных регионов мира, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, встречи с представителями крупного бизнеса и другие мероприятия.

Украинский дом будет работать с 20 по 23 января, проводя панельные дискуссии в рамках форума.

Президент США Дональд Трамп не примет участия во Всемирном экономическом форуме физически, но присоединится онлайн и выступит с речью 23 января.

20 января в Давосе начался Всемирный экономический форум (ВЭФ), тема которого в этом году – "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи". В ходе форума будут обсуждаться вопросы, связанные с геоэкономической нестабильностью, искусственным интеллектом, устойчивым развитием и охраной окружающей среды. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 000 лидеров из более чем 130 стран, в том числе 60 президентов и премьеров.

Ранее в Давосе официально анонсировали визит президента Владимира Зеленского.

Напомним, Швейцария, известная своей позицией нейтралитета по любым военным конфликтам, поддерживает украинскую "Формулу мира" и готова стать медиатором.

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