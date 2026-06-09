Зеленский прибыл в Эстонию и встретился с премьером Финляндии: о чем шла речь

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В Таллинне перед началом саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. В частности, речь шла о ПВО.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Что обсудили стороны

По информации главы государства, стороны обсудили развитие антибаллистической защиты в Европе и подготовку соглашения в формате Drone Deal. Отдельное внимание было уделено усилению украинской системы ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатическим усилиям для достижения справедливого мира.

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Президент проинформировал финского премьера о контактах с европейскими и американскими партнерами.

«Благодарю правительство, народ и всю Финляндию за поддержку Украины. В первую очередь, за все военные пакеты, за взносы в программу PURL. Важно, что Финляндия готова продолжать помогать», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе встречи стороны скоординировали дальнейшие шаги в дипломатическом процессе и обсудили международные контакты Украины. В частности, обсуждались ключевые пункты предварительных переговоров в Лондоне и удалось согласовать дальнейшие шаги. Как отметил Зеленский, цель активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины.

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