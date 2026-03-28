Зеленский прибыл в Катар: что в планах президента

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта прибыл в столицу Катара в рамках турне по странам Персидского залива.

«Прибыл в Катар. Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты для поддержки всех, кто готов работать вместе ради этого», — написал президет.

Напомним, визит проходит на фоне запросов государств региона о сотрудничестве с Украиной. Ранее страны Персидского залива, в частности Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт, обратились в Киев по сотрудничеству в сфере противодействия дронам.

Как передает AFP со ссылкой на чиновника, Украина готовится заключить с Саудовской Аравией соглашение, касающееся воздушной безопасности.

С начала войны с Ираном Киев стремится использовать свой опыт в сфере борьбы с дронами, направляя в страны Персидского залива специализированные команды для консультаций по противодействию атакам, которые уже нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона.