Зеленский прибыл в Катар: что в планах президента
Президент Украины отметил важность партнерства для безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта прибыл в столицу Катара в рамках турне по странам Персидского залива.
«Прибыл в Катар. Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты для поддержки всех, кто готов работать вместе ради этого», — написал президет.
Напомним, визит проходит на фоне запросов государств региона о сотрудничестве с Украиной. Ранее страны Персидского залива, в частности Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт, обратились в Киев по сотрудничеству в сфере противодействия дронам.
Как передает AFP со ссылкой на чиновника, Украина готовится заключить с Саудовской Аравией соглашение, касающееся воздушной безопасности.
С начала войны с Ираном Киев стремится использовать свой опыт в сфере борьбы с дронами, направляя в страны Персидского залива специализированные команды для консультаций по противодействию атакам, которые уже нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона.