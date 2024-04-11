Зеленский прибыл в Литву: что известно о планах президента

Сегодня, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и переговоров с главами государств-партнеров.

Об этом он сообщил в Телеграмм.

"Запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности. Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор. Российское зло — это угроза не только для Украины, но и для каждого граничащего с Россией народа и всех, кто ценит международное право", — отметил Зеленский.

Напомним, накануне министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Кащюнас представил Зеленскому планы Литвы по отправке боевых беспилотных летательных аппаратов и коалиции по разминированию.

По словам министра, в рамках трехлетней программы Литвы по оказанию помощи Украине в размере 200 миллионов евро уже выделено 84 миллиона евро – на 20 миллионов евро больше, чем планировалось.

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