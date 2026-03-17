- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский прибыл в Лондон: что будут обсуждать с НАТО и правительством Британии
Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где выступит в парламенте и проведет ряд важных встреч с союзниками.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на представителя главы государства Сергея Никифорова.
В ходе визита президент выступит перед членами парламента Великобритании.
Также в программе поездки ряд переговоров с ключевыми партнерами Украины. В частности, запланирована трехсторонняя встреча с участием Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Мирные переговоры Украины, РФ и США — последние новости
Ранее Владимир Зеленский заявил, что видит возможность завершения войны по дипломатическому пути и призвал активнее работать над мирными решениями.
По данным Financial Times, переговорный процесс по войне в Украине оказался под угрозой из-за смещения внимания США на конфликт на Ближнем Востоке и снижения интереса Вашингтона к украинскому вопросу.
Из-за этого переговоры в Женеве были приостановлены, а запланированная встреча в Абу-Даби была отложена без новых дат. В Кремле также подтвердили паузу в диалоге, ссылаясь на смену приоритетам США.
В то же время, как отмечает The Telegraph, обострение на Ближнем Востоке может играть в пользу России, поскольку ресурсы союзников переключаются в другие регионы, а рост цен на нефть укрепляет российский бюджет.