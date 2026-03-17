Зеленский прибыл в Лондон: что будут обсуждать с НАТО и правительством Британии

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на представителя главы государства Сергея Никифорова.

В ходе визита президент выступит перед членами парламента Великобритании.

Также в программе поездки ряд переговоров с ключевыми партнерами Украины. В частности, запланирована трехсторонняя встреча с участием Генерального секретаря НАТО Марка Рютте и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что видит возможность завершения войны по дипломатическому пути и призвал активнее работать над мирными решениями.

По данным Financial Times, переговорный процесс по войне в Украине оказался под угрозой из-за смещения внимания США на конфликт на Ближнем Востоке и снижения интереса Вашингтона к украинскому вопросу.

Из-за этого переговоры в Женеве были приостановлены, а запланированная встреча в Абу-Даби была отложена без новых дат. В Кремле также подтвердили паузу в диалоге, ссылаясь на смену приоритетам США.

В то же время, как отмечает The Telegraph, обострение на Ближнем Востоке может играть в пользу России, поскольку ресурсы союзников переключаются в другие регионы, а рост цен на нефть укрепляет российский бюджет.