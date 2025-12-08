- Дата публикации
Зеленский прибыл в Лондон: с кем проведет переговоры
Президент Украины прибыл в Лондон, где начинает серию ключевых международных встреч.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, прибыл в Лондон, где проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Об этом сообщает SKy News.
У украинского лидера также запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Программой визита предусмотрена и встреча с Киром Стармером в формате «с глазу на глаз».
Ранее сообщалось, что в Лондон также должен прибыть секретарь СНБО Рустем Умеров. После британской части визита президент отправится в Брюссель.