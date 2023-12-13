Зеленский прибыл в Норвегию: какова цель визита — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 декабря, прибыл с визитом в Норвегию.

Президент Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре 1 декабря проведут встречи для обсуждения, в частности, дальнейшей поддержки Украины. Глава государства также посетит саммит Северных стран, который состоится в Осло.

Об этом информирует правительство Норвегии.

"Я рад иметь возможность принимать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы предоставляем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны для обеспечения свободы и безопасности здесь, в Норвегии", - сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре.

После встречи Зеленского и Стёре запланирована также пресс-конференция.

Затем президент Украины на Северном саммите встретится также с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссон.

После саммита также состоится пресс-конференция с участием президента Зеленского и глав правительств стран Северной Европы.

Визит Зеленского в США

11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Президент также провел в США встречу с руководителями американских оборонных компаний и выступил в Национальном университете обороны.

Зеленский выступил перед сенаторами США. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос преодоления коррупции в Украине. Несколько сенаторов выражали обеспокоенность тем, что часть американской помощи может пойти на "яхты для чиновников". Однако, по мнению республиканца Тома Тиллис, Зеленский опроверг эти опасения.

После этого глава государства встретился с лидером США Джо Байденом. После разговора американский президент заявил, что США стремятся, чтобы Украина победила в войне с Россией.

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