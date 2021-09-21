Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств.

Украинский лидер Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом вечером в понедельник, 20 сентября, сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

Отмечается, что глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Как сообщалось, "красной нитью" участия президента в мероприятии и во время переговоров на всех уровнях будет тема незаконно оккупированного украинского Крыма. Зеленский намерен консолидировать международную поддержку для противодействия российской агрессии.

Ранее спикер украинского лидера рассказал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее, в частности, коснется темы Крымской платформы и может пригласить страны присоединится к подписанной 23 августа декларации.

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