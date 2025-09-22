Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк.

Об этом сообщили "Суспільному" источники в делегации.

В рамках своего визита он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН и планирует провести встречи с более чем 20 лидерами мировых государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

На полях Генассамблеи также состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, а также пятый саммит Крымской платформы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.