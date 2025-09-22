- Дата публикации
Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, встреч с более чем 20 мировыми лидерами.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк.
Об этом сообщили "Суспільному" источники в делегации.
В рамках своего визита он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН и планирует провести встречи с более чем 20 лидерами мировых государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.
На полях Генассамблеи также состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией, а также пятый саммит Крымской платформы.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.