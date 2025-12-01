- Дата публикации
Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном
У лидеров запланирован диалог в формате с глазу на глаз.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает Новости.Live.
Оба лидера обменялись объятиями при встрече.
Напомним, Зеленский прибыл в Париж с первой леди Еленой Зеленской.
Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.
Также сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня встретится с Зеленским в Париже, чтобы предоставить ему подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде, состоявшихся 30 ноября.