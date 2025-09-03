Зеленский прибыл в Париж: какая встреча запланирована

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Вечером в среду, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Среди тем переговоров — ситуация на поле боя во время войны в Украине.

После встречи Зеленского с Макроном и совместного рабочего ужина, лидеры сделают заявления для медиа.

В администрации президента Франции добавили, что Эммануэль Макрон засвидетельствует поддержку справедливого и прочного мира в Украине.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров подтвердил «Суспільному» визит Владимира Зеленского в Париж.

Сообщается, что в Париж также прибыл президент Финляндии Александр Стубб.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также примет участие во встрече, но через видеосвязь.

Напомним, ранее в Елисейском дворце подтвердили проведение встречи «коалиции решительных» 4 сентября в Париже. Мероприятие пройдет в смешанном формате — часть участников прибудет лично, другие присоединятся онлайн.

Сопредседателями заседания выступят Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также стало известно, что 4 сентября европейские лидеры позвонят президенту США Дональду Трампу. В разговоре примет участие Владимир Зеленский.