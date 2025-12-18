Зеленский прибыл в Польшу на встречу с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Вечером 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Польши Варшаву.

Об этом сообщили в Офисе президента, опубликовав соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, как президент Зеленский спускается по трапу из самолета и ступает на расстеленную для него красную дорожку.

После этого он поздоровался с представителями польской делегации, которая его встречала.

В пятницу, 19 декабря, у украинского лидера запланирована встреча с президентом Польши Каролем Навроцким.

Ранее польский лидер заявил, что эта встреча может стать «новым началом отношений» двух стран «с уважением к стратегическим интересам Польши».

За несколько дней до визита в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого очертили перечень тем, которые будут обсуждены на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Напомним, польский лидер заявлял, что в отношениях Польши и Украины наблюдается «недостаток симметрии». По его мнению, их надо сделать более реалистичными и партнерскими.