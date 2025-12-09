ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
264
Время на прочтение
1 мин

Зеленский прибыл в Рим: в планах аудиенция у Папы Римского и переговоры с премьером Мелони

Визит проходит на фоне усиления международных дипломатических усилий, направленных на поиск путей к миру в Украине и консолидацию поддержки Киева среди западных партнеров.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Владимир Зеленский с Джорджей Мэлони

Владимир Зеленский с Джорджей Мелони / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Как отмечается, у главы государства запланирован ряд важных встреч:

  • Аудиенция у Папы Римского Льва XIV. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет вопрос мира в Украине, гуманитарные инициативы Ватикана и поддержка пострадавших от войны украинцев.

  • Встреча с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Переговоры с итальянским премьером будут посвящены дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Украины со стороны Италии и ЕС, а также сотрудничеству в рамках международных коалиций.

Визит проходит на фоне усиления международных дипломатических усилий, направленных на поиск путей к миру в Украине и консолидацию поддержки Киева среди западных партнеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по окончании многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений.

Дата публикации
Количество просмотров
264
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie