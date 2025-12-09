- Дата публикации
Зеленский прибыл в Рим: в планах аудиенция у Папы Римского и переговоры с премьером Мелони
Визит проходит на фоне усиления международных дипломатических усилий, направленных на поиск путей к миру в Украине и консолидацию поддержки Киева среди западных партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
Как отмечается, у главы государства запланирован ряд важных встреч:
Аудиенция у Папы Римского Льва XIV. Ожидается, что центральной темой обсуждения станет вопрос мира в Украине, гуманитарные инициативы Ватикана и поддержка пострадавших от войны украинцев.
Встреча с главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Переговоры с итальянским премьером будут посвящены дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Украины со стороны Италии и ЕС, а также сотрудничеству в рамках международных коалиций.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по окончании многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений.