Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию – впереди встреча с принцем

Сегодня глава государства проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию.
Об этом сообщает The Guardian.
Сегодня глава государства проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Ожидается, что переговоры будут касаться ситуации безопасности, военной помощи и мирных инициатив.
Кроме того, уже на этой неделе в Саудовской Аравии американская делегация встретится не только с украинскими представителями, но и российскими. Переговоры проведут по отдельности.
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