Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию – впереди встреча с принцем

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию – впереди встреча с принцем

Фото: Associated Press

Сегодня глава государства проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня глава государства проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Ожидается, что переговоры будут касаться ситуации безопасности, военной помощи и мирных инициатив.

Кроме того, уже на этой неделе в Саудовской Аравии американская делегация встретится не только с украинскими представителями, но и российскими. Переговоры проведут по отдельности.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация