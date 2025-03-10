Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию – впереди встреча с принцем

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает The Guardian.

Сегодня глава государства проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Ожидается, что переговоры будут касаться ситуации безопасности, военной помощи и мирных инициатив.

Кроме того, уже на этой неделе в Саудовской Аравии американская делегация встретится не только с украинскими представителями, но и российскими. Переговоры проведут по отдельности.