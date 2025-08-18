Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — заявил глава государства.

По его словам, главной темой станет прекращение войны и гарантии безопасности Украины.

«Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения», — отметил президент.

Он также напомнил о провале Будапештского меморандума 1994 года и подчеркнул, что украинцы сейчас не готовы уступать территории.

«Украинцы сражаются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампа, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь», — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил убеждение, что Россия должна завершить саму же войну, а совместные действия Украины, США и Европы заставят Кремль к настоящему миру.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами не обязательно приведет к проведению трехстороннего саммита с участием Путина.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп устроил главе Кремля Путину «героический» прием, но спустя несколько часов, во время совместного выступления, он был необычно немногословен и выглядел подавленным.