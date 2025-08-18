- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — заявил глава государства.
По его словам, главной темой станет прекращение войны и гарантии безопасности Украины.
«Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения», — отметил президент.
Он также напомнил о провале Будапештского меморандума 1994 года и подчеркнул, что украинцы сейчас не готовы уступать территории.
«Украинцы сражаются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампа, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь», — подчеркнул Зеленский.
Президент выразил убеждение, что Россия должна завершить саму же войну, а совместные действия Украины, США и Европы заставят Кремль к настоящему миру.
Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами не обязательно приведет к проведению трехстороннего саммита с участием Путина.
