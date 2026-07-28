Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом: что еще в планах президента (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля прибыл с визитом в Вашингтон. Главными фокусами поездки станут закрытая встреча с американским лидером Дональдом Трампом и участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Зеленский уже прибыл в США с однодневным визитом.

Реклама

В 16:30 по киевскому времени глава государства проведет закрытую встречу с президентом США в Овальном кабинете. Основными вопросами переговоров станут оборонное сотрудничество, возможность запуска производства ракет для систем Patriot в Украине, а также законопроект Грэма-Блюменталя, предусматривающий ужесточение санкций против России и покупающих ее энергоносители государств.

Кроме того, Зеленский присоединится к церемонии прощания с Грэмом, который был одним из самых активных и последовательных поклонников Украины в американском Сенате.

Свой визит украинский лидер завершит встречей с участвующими в работе над санкционным законопроектом конгрессменами.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике — встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один — это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать ближе«, — сообщил Зеленский в Сети.

Реклама

Президент заявил, что украинская сторона обязательно почтит память Грэма от имени всего государства. По его словам, вместе со всеми участниками церемонии в Вашингтоне Украина упомянет о вкладе конгрессмена в укрепление безопасности и свободы в Евроатлантическом регионе и других частях мира.

Напомним, ранее стало известно, что 28 июля в Белом доме Трамп проведет отдельные встречи с Зеленским и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным CNN, главной темой переговоров с украинским президентом станет мирный процесс по завершению войны с Россией, поскольку в администрации США считают своевременным прекратить этот конфликт.

Новости партнеров