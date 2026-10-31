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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом

Президент Украины с президентом Турции обсудят безопасность, двустороннее партнерство и судоходство в Черном море.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Зеленский и Эрдоган

Зеленский и Эрдоган / © Associated Press

Сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Прибыли с командой в Стамбул. Впереди важны переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем для укрепления защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы судоходства в Черном море. Также запланирована встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Благодарю всех, кто с Украиной», — написал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 31 октября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Встреча состоится по приглашению турецкого лидера. Стороны намерены обсудить не только двусторонние отношения, но и вопросы региональной безопасности на фоне продолжения российской агрессии против Украины.

Отдельное внимание будет уделено безопасности в Черноморском регионе, где из-за российских атак возрастают риски для гражданского судоходства. Для Турции этот вопрос имеет непосредственное значение, ведь торговые суда и граждане уже становились жертвами российских ударов.

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