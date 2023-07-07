Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию, где встретится с Реджепом Таипом Эрдоганом.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

Владимир Зеленский сообщил, что после визита в Словакию он прибыл в Турцию, чтобы встретиться с президентом Эрдоганом.

"Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по "формуле мира", саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", — написал украинский президент.

Визиты Зеленского в Болгарию, Чехию и Словакию

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент Зеленский совершил ряд зарубежных визитов. Первоначально Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где встретился с руководством государства.

После этого он отправился в Чехию и встретился с чиновниками этого государства. Во время этого Чехия объявила, что передаст ВСУ вертолеты, снаряды и будет обучать украинских пилотов на F-16.

После этого он отправился в Словакию, где встретился президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального Совета Борисом Колларом.

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