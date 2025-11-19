- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский прибыл в Турцию: названа цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 ноября, прибыл в Турцию, где запланирована серия важных встреч, направленных на возобновление обменов, возвращение украинских пленных и активизацию переговоров по завершению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Турцию, где в Стамбуле должен пройти ряд высокоуровневых встреч.
Об этом сообщает ТСН.
Глава государства ранее анонсировал активизацию переговорных процессов и сообщил о подготовленных решениях, которые украинская сторона представит турецким партнерам.
По словам президента, одним из ключевых приоритетов поездки является приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение украинских военнопленных. Отдельным блоком станет обсуждение гуманитарных вопросов и углубление сотрудничества Украины и Турции в области безопасности.
Ожидается, что в Стамбуле Зеленский проведет встречу с турецким руководством, а также со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Представителей русской Федерации на этих переговорах не будет.
Украина стремится предложить Анкаре и американской стороне обновленные механизмы для возобновления процессов обмена, а также модели дальнейших шагов, способствующих движению к справедливому миру.
Турция и дальше играет одну из ключевых ролей в дипломатических усилиях, направленных на урегулирование ситуации и усиление поддержки Украины международными партнерами.