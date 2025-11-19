Зеленский прибыл в Турцию: названа цель визита

Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Турцию, где в Стамбуле должен пройти ряд высокоуровневых встреч.

Об этом сообщает ТСН.

Глава государства ранее анонсировал активизацию переговорных процессов и сообщил о подготовленных решениях, которые украинская сторона представит турецким партнерам.

По словам президента, одним из ключевых приоритетов поездки является приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение украинских военнопленных. Отдельным блоком станет обсуждение гуманитарных вопросов и углубление сотрудничества Украины и Турции в области безопасности.

Ожидается, что в Стамбуле Зеленский проведет встречу с турецким руководством, а также со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Представителей русской Федерации на этих переговорах не будет.

Украина стремится предложить Анкаре и американской стороне обновленные механизмы для возобновления процессов обмена, а также модели дальнейших шагов, способствующих движению к справедливому миру.

Турция и дальше играет одну из ключевых ролей в дипломатических усилиях, направленных на урегулирование ситуации и усиление поддержки Украины международными партнерами.