Зеленский и Стармер

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Его встретил премьер-министр страны Кир Стармер.

Об этом сообщает Sky News.

Зеленский и Стармер / © Associated Press

Стармер принимает Владимира Зеленского на Даунинг-стрит.

© Associated Press

Как добавляет издание, сегодня Кремль объявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин поговорят лицом к лицу на саммите на Аляске, а затем дадут пресс-конференцию.

© Associated Press

Ожидаем детали встречи.

Напомним, Зеленский заверил: его позиция по так называемому «обмену территорий» не изменилась.

«О моей позиции — она не изменилась. Потому что у нее есть фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства неизменна, не может быть изменена позиция гаранта настоящей Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы. Безусловно, это очень сложные вопросы», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что какие-либо вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без украинцев и вопреки Конституции Украины.