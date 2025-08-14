- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский прибыл в Великобританию
Зеленский встретился со Стармером в Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Его встретил премьер-министр страны Кир Стармер.
Об этом сообщает Sky News.
Стармер принимает Владимира Зеленского на Даунинг-стрит.
Как добавляет издание, сегодня Кремль объявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин поговорят лицом к лицу на саммите на Аляске, а затем дадут пресс-конференцию.
Ожидаем детали встречи.
Напомним, Зеленский заверил: его позиция по так называемому «обмену территорий» не изменилась.
«О моей позиции — она не изменилась. Потому что у нее есть фундамент Конституции Украины. Пока Конституция государства неизменна, не может быть изменена позиция гаранта настоящей Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы. Безусловно, это очень сложные вопросы», – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что какие-либо вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться без украинцев и вопреки Конституции Украины.