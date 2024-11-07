Зеленский прибыл в Венгрию впервые за время полномасштабной войны: фото

Зеленский прибыл в Венгрию с первым визитом за период полномасштабной войны в России против Украины.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС.

Президент Зеленский в Венгрии / Фото: Associated Press

В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для СМИ будут после встреч.

Напомним, ранее в Нью-Йорке за кулисами Генассамблеи ООН Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать "мирный" саммит между Зеленским и Путиным.

Позже Виктор Орбан заявил, что Будапешт продвигает прекращение огня в Украине, в то время как оба президента воюющих стран "не хотят прекращать боевые действия".

Читайте также: