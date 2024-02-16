Зеленский прибыл во Францию и анонсировал подписание важного соглашения: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 февраля прибыл во Францию.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Париж. Запланирована встреча с Президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы», – написал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подробно понимает, что происходит в Авдеевке, и находится в контакте с военным руководством. Его задача — делать все, чтобы защитить прежде наших людей.

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