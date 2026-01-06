- Дата публикации
Зеленский прибыл во Францию: чего ждать Украине от переговоров "Коалиции желающих"
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и американской делегацией.
Во вторник, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в критически важном заседании "Коалиции желающих". Новый глава ОП Кирилл Буданов прибыл на саммит в Париж вместе с Зеленским.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Чего ждать Украине от переговоров "Коалиции желающих"
Сразу по прибытии Зеленский обозначил главные цели поездки, сделав акцент на усилении оборонных возможностей и реальных гарантиях безопасности.
"Уже прибыл во Францию. Сегодня здесь будут важные переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, с Генеральным секретарем НАТО и встреча с представителями американской переговорной команды. Переговоры, которые должны дать больше защиты и силы для Украины. Мы рассчитываем на поддержку партнеров и шаги, которые смогут гарантировать реальную безопасность для нашего народа".
Дипломатический день начался с двухсторонней встречи Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. После завершения разговора лицом к лицу к лидерам присоединятся представители США – Джаред Кушнер и Стив Виткофф.
Уже в 16:00 по киевскому времени стартует заседание Коалиции желающих, где более 30 стран будут обсуждать конкретные шаги по поддержке Украины в 2026 году.
По сообщениям СМИ, стороны подробно проанализируют мирные предложения, которые впоследствии станут темой личной встречи Зеленского с Дональдом Трампом.
Европейские чиновники сообщили, что в случае прекращения огня количество миротворческого контингента в Украине может составлять от 15 до 20 тыс. человек. Пока никаких военных планов обнародовано не было. Однако известно, что основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, отвечающие за наземный и воздушный компоненты.