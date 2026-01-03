Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Экс-премьер-министр в 2020–2025 годах, а пока министр обороны Денис Шмыгаль станет следующим вице-премьером — министром энергетики Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи со Шмигалем.

Зеленский поблагодарил его «за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства».

«Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд», — сказал глава государства.

Президент провел консультации с премьер-министром Юлией Свириденко о назначении Шмыгаля на новую должность. Также он надеется на поддержку парламентариями «позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля».

Отметим, что 19 ноября Верховная Рада уволила Светлану Гринчук с должности министерства энергетики. Она фигурировала в расследовании НАБУ и САП по делу «Мидас» о масштабной коррупции в сфере энергетики, организатором которой, по данным следствия, является бизнесмен Тимур Миндич.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Фёдорову стать новым министром обороны Украины.

Ранее Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака. Им стал теперь уже бывший глава ГУР Кирилл Буданов.