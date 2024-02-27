Зеленский приехал в Саудовскую Аравию: что известно о визите

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Глава государства Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии для обсуждения украинской Формулы мира.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Тема номер один – Формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", — сообщил глава государства.

Кроме того, Зеленский намерен обсудить возвращение пленных и депортированных украинцев.

"Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", — добавил Зеленский.

Лидеры стран также обсудят перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Саудовской Аравии / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент Зеленский планирует навестить Армению на следующей неделе на фоне роста напряженности между Ереваном и Москвой. Визит состоится, вероятно, 4 марта, сообщают источники, добавив, что тогда Зеленский также отправится в Азербайджан.

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