Зеленский приехал в Трускавец на встречу со "Слугой народа"

Заседание проходит в одном из местных отелей.

Президент Владимир Зеленский прибыл в курортный Трускавец, где проходит съезд "Слуги народа".

Об этом сообщает телеграмм канал PavlovskyNews.

Кортеж главы государства прибыл на территорию отеля Rixos Prykarpattya после 13.00.

Журналисты спрашивали президента об отношениях со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Впрочем, Зеленский не ответил. Он быстро вошел в здание отеля, где проходит заседание "слуг".

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях. На завтра запланирована основная программа и именно 2 октября здесь ожидают самого президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.

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