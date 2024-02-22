Зеленский пригласил Дуду и Туска на границу: Варшава готовит ответ

Решения могут быть приняты уже сегодня, 22 февраля.

Польша готовит ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече на границе представителей правительств двух стран. В частности, президента Анджея Дуды и премьера Дональда Туска. Вероятно, ответ будет уже сегодня, 22 февраля.

Об этом заявил вице-премьер, министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского в эфире Polsat News.

"Такие решения принимает премьер-министр. Окончательное решение должно быть принято сегодня, у нас встреча. Во второй половине дня узнаем. Диалог между Польшей, Брюсселем и Киевом, например, в случае фермеров должен поддерживаться", — подчеркнул польский политик.

По его словам, премьер Польши Дональд Туск во время визита в Киев обсуждал встречу на уровне правительств.

Кроме того, Гавковский прокомментировал, может ли быть введено полное эмбарго на импорт украинских товаров. По его мнению, польские производители могут испытывать проблемы, если такое решение примут.

Идея встречи правительств на границе

Накануне президент Владимир Зеленский пригласил лидеров Польши на границу по решению зерновой блокады. Речь идет о премьер-министре Дональде Туске и президенте Анджее Дуде. Он подчеркнул, что ситуация на границе – "это национальная безопасность", а потому нельзя затягивать.

В канцелярии польского лидера Анджея Дуды отреагировали на предложение Зеленского. Госсекретарь Анджей Дера говорит, что президент поддерживает такую идею и "делает все в этом духе, чтобы помочь Украине". Впрочем, украинско-польская граница – не лучшее место для переговоров.

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