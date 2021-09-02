Зеленский пригласил генерального директора Apple расширить присутствие в Украине

Глава государства заявил, что Украина заинтересована в реализации новых совместных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 сентября, во время официального визита в США встретился с генеральным директором Applе Тимом Куком.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

В своей заметке Зеленский отметил, что Украина заинтересована в расширении присутствия ведущей ИТ-компании в Украине.

"Рад встретиться с Тимом Куком, руководителем компании, которая вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", — написал глава государства.

Напомним, кроме встречи с Тимом Куком, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом.

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