Зеленский пригласил Макрона в Украину: в ОП надеются, что визит будет в ближайшее время

Руководитель ОП Ермак встретился с представителем Макрона Пьером Эльброном и напомнил ему о приглашении от Зеленского.

Президент Владимир Зеленский пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Украину.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак встретился со специальным уполномоченным президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. На встрече также присутствовали министр экономики Украины Юлия Свириденко и заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Встреча с Пьером Эльброном / Фото: Telegram / Андрей Ермак

"Напомнил о приглашении от Владимира Зеленского президенту Эммануэлю Макрону и первой леди Франции посетить Украину и выразил надежду, что этот важный и содержательный визит может состояться в ближайшее время", — отметил руководитель ОП.

Стороны обсудили реализацию ряда проектов в сфере транспорта, технологий, здравоохранения и т.п., а также возможность предоставления Францией грантов для восстановления критической инфраструктуры, объектов энергетики, предприятий и проведения разминирования.

Также на встрече обсудили тему предоставления гарантий безопасности нашей стране.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что в войне в Украине "следующий месяц будет решающим".

Читайте также: