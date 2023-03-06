Зеленский пригласил Орбана в Украину: в МИД Венгрии объяснили нюансы визита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ярый сторонник диктатор Кремля, получил приглашение с Банковой посетить Украину с рабочим визитом и сейчас идет подготовка его поездки в Киев. Но есть определенные условия.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью хорватскому каналу N1.

По его словам, есть определенные условия для подобной встречи. Речь идет о технических деталях в подготовке визита, которые "требуют уточнения".

"Мы получили приглашение и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех предпосылок визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", — сказал венгерский дипломат.

На уточняющий вопрос, есть ли политическая воля совершить визит, Сийярто ответил, что "мы получили приглашение и ценим его".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим", — добавил он.

Напомним, на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленский встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. И в СМИ сообщалось, что Зеленский пригласил Орбана посетить Киев.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Зеленский неоднократно приглашал Виктора Орбана в Киев. Это приглашение Жовква подтвердил и выразил надежду, что политик совершит визит.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в затягивании войны в Украине, а Германию в том, что она возглавляет "лагерь войны". Венгерский премьер заявил, что намерен поддерживать отношения с Россией.

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